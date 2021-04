Rajoy desconecta de la campaña en un restaurante asturiano en Madrid

El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy no ha modificado ni su vida ni sus rutinas durante la campaña electoral para las elecciones madrileñas. Rajoy ha sido visto a principios de semana en un restaurante asturiano, cerca de la zona de Goya. Sentado tranquilamente en la terraza, descansaba con otro comensal y, no mucho más lejos se situaban sus guardaespaldas.

Tampoco es extraño verlo por allí, ya que su oficina habitual está en el Registro Mercantil de Madrid, en Paseo de la Castellana cerca de la calle Rubén Darío. Rajoy no ha intervenido en ningún acto de la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso y permanece ajeno a cualquier comentario sobre las amenazas por carta que han sufrido tanto ella, como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y otros miembros del Ejecutivo. La última vez que se le vio públicamente fue hace ya varias semanas, en su declaración en el caso de la ‘Caja B’ del PP. La última vez que publicó en sus redes sociales fue hace más de un mes.