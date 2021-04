Hasta cinco veces regateó Núñez Feijóo a Carlos Alsina

El Partido Popular se podría enfrentar, según los resultados de las elecciones madrileñas del 4 de mayo, al dilema de dar entrada por primera vez a Vox en un gobierno. Este escenario inquieta en la sede de la calle Génova y a algunos barones, como Alberto Núñez Feijóo, que se tuvo que enfrentar a las preguntas sobre el tema que le hizo Carlos Alsina.

El locutor de Onda Cero entrevistó al presidente de la Xunta de Galicia y, después de media hora, le planteó la pregunta de si veía algún problema en que Vox formara parte del gobierno de la Comunidad de Madrid. Feijóo se extendió en pedir que se concentre el voto contrario a Pedro Sánchez en el PP, para que Isabel Díaz Ayuso pueda seguir gobernando. Alsina no cejó en su empeño: “No le pregunté eso”, sino si vería un problema en que Vox entrara en el Gobierno.

El presidente de Galicia optó entonces por recordar que Santiago Abascal ha dicho que Vox no exigiría consejerías para pactar con el PP, y Alsina vio un nuevo flanco de ataque: “¿Eso es lo que usted preferiría que ocurriera?”. Feijóo se echó a reír, y el locutor reformuló su pregunta: “Si el precio para ser presidente de la Comunidad de Madrid es tener a Vox, ¿lo pagaría?”.

“No me corresponde poner precio ni pagar, sino decir lo que pienso”, respondió el presidente gallego, por lo que Alsina se la devolvió: “Eso quiero, que me diga lo que piensa”. De nuevo, Feijóo se escudó en que no quería meterse en las decisiones que corresponderán a Isabel Díaz Ayuso. Tras este intercambio dialéctico, Carlos Alsina despidió al entrevistado.