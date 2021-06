A Risto Mejide no le duran los políticos en ‘Todo es Mentira’

La televisión parece haberse convertido en un refugio para aquellos cargos que deciden decir adiós a la política. El ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, se ha convertido este lunes en el último fichaje del programa de Risto Mejide, ‘Todo es Mentira’. Así lo anunció el propio espacio de las tardes de Cuatro a través de su cuenta de Twitter, en el que utilizaba como pista una frase de Isabel Díaz Ayuso sobre él: “Nos hemos llevado mal siempre. Eso lo sabe todo el mundo”.

Aguado se ha convertido en el sexto miembro de Ciudadanos que ficha Risto Mejide después de Marcos de Quinto, Javier Nart, Ángel Garrido, Toni Cantó y Juan Carlos Girauta. No obstante, no se pasa por alto que, salvo Garrido, ninguno ha mantenido su colaboración en el tiempo. Se recuerda también en este contexto que, en el caso de Cristina Cifuentes, también antigua colaboradora de Risto, la ex presidenta madrileña decidió abandonar ‘Todo es Mentira’ para fichar en exclusiva por Unicorn Content, productora de ‘El programa de Ana Rosa’.