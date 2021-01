Una rival para la llegada de Carolina Darias al Ministerio de Sanidad

Carolina Darias es uno de los nombres que más suena en las quinielas para sustituir a Salvador Illa al frente del Ministerio de Sanidad. También se ha abierto la posibilidad a un regreso de la ex ministra María Luisa Carcedo, de antiguos consejeros como Rafael Bengoa, de parlamentarios como José Martínez Olmos (ex secretario general de Sanidad) o Ana Prieto, actual portavoz del Grupo socialista en el Congreso. Para Darias, afirman algunos de sus colegas del Consejo de Ministros, la política sanitaria no sería una completa desconocida. Recuerdan que lleva varios meses participando junto a Illa en las reuniones semanales del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Sin embargo, en ámbitos del Ministerio de Sanidad ha comenzado a circular otro nombre importante en los últimos días. Es el de Pilar Aparicio, actual directora general de Salud Pública. Algunos de sus compañeros aseguran que la número dos de Illa recibió la petición de Moncloa para que “se prodigase en entrevistas por radios y televisiones” los primeros días de la campaña de vacunación a finales de diciembre. Un hecho que no se ha pasado por alto en su departamento y que algunos han atribuido a una maniobra para “ponerle a prueba ante los medios y darla a conocer”. Destacan que su presencia pública durante la pandemia ha sido escasa y ese aspecto juega a su favor porque “es un perfil técnico que no está para nada quemado como, por ejemplo, el de Fernando Simón”.