La ‘ronda de consultas’ de Abascal sin diputados

El líder de Vox, Santiago Abascal, aprovechó este miércoles la comparecencia ante el Congreso del presidente del Gobierno para anunciar una moción de censura que presentará en septiembre, aunque sin posibilidades de éxito por falta de apoyos. Pedro Sánchez ironizó: “Si tan urgente es para usted cambiar el Gobierno ¿por qué espera a septiembre? ¿Qué pasa? ¿Se va de vacaciones?”

Ante esas palabras, el líder de Vox ha trasladado a algunos diputados que tiene previsto montar en su despacho su particular ‘ronda de consultas’ en pleno mes de agosto, para tratar de articular una mayoría que le permita afrontar la moción de censura con éxito. Planes que han descolocado a algunos diputados, especialmente del PP, que no se explican con quién va a negociar Abascal las próximas semanas, en un Congreso prácticamente vacío hasta septiembre. “Si realmente la va a presentar, que ya veremos, la fecha elegida no es la mejor para buscar apoyos. Sus interlocutores no van a estar en Madrid…”, explica un dirigente del PP próximo a Pablo Casado.