Santiago Segura no para: lleva tres semanas rodando en Canarias

Santiago Segura no para: rueda ya ‘Padre no hay más que uno 5’.

Santiago Segura no para de trabajar. ‘Padre no hay más que uno 4’ ha sido el taquillazo del cine español en verano, con más de un millón de espectadores. Sin embargo, el director no descansa: ya está preparando el próximo proyecto.

Hace ya un mes, Santiago Segura anunció en ‘El Hormiguero’ que iba a grabar una nueva película de ‘Torrente’. Pero desde la tercera semana de julio, se ha trasladado a Canarias para comenzar a rodar, junto a sus hijas, ‘Padre no hay más que uno 5’. Es decir, que habrá una nueva edición de la exitosa saga.