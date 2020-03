Los sevillanos no se resignan a salir de nazarenos

Primero fue el Mobile World Congress de Barcelona, luego los partidos de fútbol y baloncesto, las fallas… y ahora la Semana Santa. En Sevilla no se suspendía una Semana Santa desde 1933, durante la Segunda República. Ahora, el Gran Poder y la Virgen de la Macarena no recorrerán las calles por el coronavirus. Sin embargo, los sevillanos no se resignan a no salir de nazarenos. Muchos han aprovechado el aislamiento en sus casas y el buen tiempo para salir a las terrazas de sus casas y ponerse la túnica y el capirote. (Vea el vídeo)

Estos nazarenos no son los únicos que han arrojado un poco de humor sobre la mesa. Chistes como el siguiente han estado circulando por la red estos días. En la imagen se puede ver a un grupo de nazarenos que saca en procesión una Virgen y son parados por dos policías. Los agentes les preguntan a dónde se dirigen, y las respuestas son: “Al supermercado”, “Al estanco”… “¿Y la Virgen?”, les pregunta el otro policía. “No es la Virgen. Es mi madre que la llevo al Centro de Salud”.