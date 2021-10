Pablo Iglesias guarda silencio mientras en las calles se pide el cese de Irene Montero

La gestión de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad ha vuelto a colocar en su contra a parte del movimiento feminista. El pasado sábado, una manifestación de miles de mujeres, que se definían como “feministas radicales”, pidieron la dimisión de Montero mientras reclamaban la “abolición de la prostitución” y derogar “toda legislación que ampare el género como identidad” y la ‘Ley Trans’. A lo largo del recorrido exigieron la dimisión de la ministra, con lemas como: “Irene, escucha, nuestras hijas no quieren ser putas”, “Irene, transita, hazte feminista”. Así, con especial ahínco, jalearon su nombre cuando pasaron frente a la sede de su departamento, y corearon consignas como “el feminismo es abolicionista” o “ser mujer no es un sentimiento”.

A la misma hora, el ex líder de Podemos y pareja de la titular de Igualdad, Pablo Iglesias, se esforzaba en apoyar públicamente la campaña del partido morado para desprestigiar a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tras retirar el acta al diputado Alberto Rodríguez. En algunos ámbitos de Unidas Podemos, críticos con Iglesias, no han pasado por alto que el ex vicepresidente del Gobierno utilizase su altavoz en las redes sociales para atacar a Batet, exigiendo incluso su dimisión, mientras permanecía en silencio ante los gritos de miembros del movimiento feminista en las calles pidiendo el cese de Irene Montero.