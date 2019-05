Sólo el preso Josep Rull podrá recibir emails

Cinco encausados por la intentona secesionista en Cataluña tomaron posesión de sus escaños en el Congreso y en el Senado, pese a estar en prisión provisional por este proceso judicial. El Tribunal Supremo les permitió acudir a la constitución de las cámaras, pero con limitaciones obvias: por ejemplo, no pudieron llevarse (a la cárcel) el maletín y el iPad que les entregaron al recoger el acta. Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Raül Romeva, además, tienen por ahora otra limitación. Son los únicos entre los 350 diputados y 266 senadores de los que las webs del Congreso y el Senado no indican, en sus recién estrenados perfiles, un correo electrónico al que poder escribirles mensajes. Sin embargo, Josep Rull, ex consejero de Territorio de la Generalitat, sí cuenta ya con una dirección de email de contacto. En todo caso, le servirá de poco: en la cárcel no se puede acceder a Internet, aunque es posible que algún asesor o miembro de su grupo parlamentario de Junts per Catalunya pueda manejar la cuenta de correo electrónico de este diputado en prisión provisional.