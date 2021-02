Sospechas de que Esquerra “no tendrá más remedio” que pactar con el PSC

La recta final de la campaña electoral en Cataluña ha quedado marcada por la decisión de todos los partidos independentistas de firmar un compromiso por escrito de no pactar con el PSC el próximo Gobierno catalán. Para los socialistas se trata de un intento de cordón sanitario, “la foto de Colón del independentismo”, según su candidato, Salvador Illa. Las últimas encuestas han arrojado la posibilidad de un triple empate entre Junts, ERC y PSC. Pero el entorno independentista ha comenzado a lanzar insinuaciones sobre el verdadero compromiso de Esquerra con el documento de veto.

“¿Por qué se delega la firma en otros?”, se preguntan a pocas horas del cierre de campaña. Destacan el hecho de que Pere Aragonès (ERC) haya sido el único candidato del bloque anti-PSC que no firma el documento, que ha sido rubricado por su jefe de campaña, Sergi Sabrià. La candidata de Junts per Catalunya, Laura Borràs, fue la primera en firmar, el pasado lunes, y el representante de ERC no lo hizo hasta este miércoles. “Yo lo puedo firmar también”, ha justificado este jueves Aragonès. “Pero no lo ha hecho”, recuerdan en el independentismo, lo que ha alimentado también las sospechas entre los partidos constitucionalistas, como PP, Vox y Ciudadanos, de que “Esquerra se ha dejado esa puerta abierta”. De hecho aseguran que “no tendrá más remedio” que romper el cordón sanitario y pactar con el PSC para evitar la repetición electoral, en caso de que las fuerzas independentistas no sumen mayoría absoluta para formar Gobierno.