La huelga de taxis en Madrid y Barcelona está provocando polémica, no solo en redes sociales, sino también en los medios de comunicación. Un ejemplo de ello es que esta semana, durante una tertulia en uno de los programas de Catalunya Radio, a la periodista Cristina Fallarás se le escapó un contundente: “Ya se sabe que los taxistas son todos unos fachas”, que en realidad no era para ser emitido. El problema fue que los micrófonos seguían abiertos y no se dio cuenta.