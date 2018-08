Paradójica dedicatoria de Lorenzo Silva a Cristina Cifuentes

El aclamado escritor Lorenzo Silva tiene cuenta en Twitter pero no en Instagram. Sin embargo, es precisamente en esta red social de imágenes donde ha aparecido la dedicatoria que ha escrito para Cristina Cifuentes en su último libro, ‘Lejos del corazón’. La ex presidenta de la Comunidad de Madrid ha recibido en Menorca, donde se encuentra de veraneo, la última obra del autor. En la primera página estaba escrito, de su puño y letra, el siguiente texto: “para Cristina Cifuentes, con mi gratitud y el deseo de que disfrute del viaje y, aunque sea una paradoja, le devuelva a los que están cerca del corazón”. Por cierto que Cifuentes tiene pendientes para este mes algunos volúmenes más. En su mesilla de noche acumula las siguientes obras: ‘El asesino de policías’ y ‘Los terroristas’, de Maj Sjöwall y Per Wahlöö; ‘España contra sus fantasmas’, de Pedro Insúa; ‘La Esposa joven’, de Alessandro Baricco; ‘La subasta del lote’, de Thomas Pynchon y ‘Al cerrar la puerta’, de B. A. París.