Twitter lleva camino de convertirse en una agencia de colocación

“Tengo 50 años busco trabajo soy Licenciado en administración de empresas experiencia por más de 20 años en ventas retail almacenes auditorías he tenido a mi cargo más de 30 personas puedo cambiar de residencia por favor compartan”.

Luis busca trabajo con ese mensaje de Twitter desde México. Y no es el único. La red social se está convirtiendo cada vez más en un escaparate en el que personas de todo el mundo ofrecen un breve resumen de su currículum en busca de trabajo.

Tras la crisis que el Covid-19 está provocando, diseñadores, cámaras, artistas y trabajadores de todo tipo publicitan sus servicios en esa red social con el objeto de encontrar una salida laboral.

Me regalan un RT por favor.

La pandemia me golpeó.

Busco trabajo y espero puedan ayudarme.

Mi profesión es la de camarógrafo con 3 años de experiencia en Telefuturo, pero también me desempeñé en áreas administrativas y comerciales.

Desde ya, muchas gracias por el RT a todos 🙌