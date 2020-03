“Te vendo la mascarilla si me enseñas el DNI”

No hay mascarillas en algunos puntos de España. Las existencias están agotadas. De hecho, en Andalucía, la Guardia Civil ha intervenido en una fábrica de Jaén 150.000 mascarillas quirúrgicas según las medidas establecidas por el decreto que establece el estado de alarma. Este material será destinado al Hospital Infanta Sofía de Madrid. El Ministerio de Industria ha pedido a las industrias que presten todo su apoyo en la fabricación de estos bienes para poder abastecer a hospitales y centros sanitarios.

Pero hay más. A título particular, algunas farmacias de Madrid están pidiendo mascarillas a sus proveedores y, si al principio no controlaban su venta, ahora sí. “Una mascarilla vale 5 euros. Pero si la quieres, vas a tener que enseñarme tu DNI. No vamos a vender más de una mascarilla por persona. Necesitamos llevar un control porque queremos evitar la reventa del material. Cometimos el error de vender más de 20 a una misma persona y eso no nos va a volver a pasar más”, confesaba este lunes la dependienta de una farmacia de barrio de Arguelles (Madrid). El cliente le enseñaba el carné de identidad, no lo tocaba sino que anotaba el número en un papel. Y así llevaba el control de las ventas.