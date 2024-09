La visita del jefe de la Armada al “honorable” Salvador Illa que ha pasado desapercibida

El presidente Salvador Illa durante su discurso con motivo de la Diada

La celebración de la Copa América en Barcelona llevó hasta la capital de Cataluña no sólo al rey Felipe, que fue recibido por Salvador Illa frente a los desplantes de anteriores presidentes del Govern de la Generalitat. También viajó a Barcelona el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), almirante general Antonio Piñeiro, ya que la Armada apoyó el evento con la presencia del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, y con el portaaeronaves Juan Carlos I.

El almirante general Piñeiro no limitó su visita a Barcelona al puerto. También se trasladó a la Plaza de Sant Jaume, donde se encuentran tanto el Palau de la Generalitat como el Ayuntamiento de Barcelona. El AJEMA fue recibido por separado tanto por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, como por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ambos del PSC.

Illa no difundió esta reunión en sus perfiles en redes sociales: ese día, 13 de septiembre, sí difundió en Twitter e Instagram su encuentro con el alcalde de Gerona, Lluc Salellas (de la CUP), pero no con el AJEMA. Tampoco Collboni publicó nada sobre la reunión, pese a que aparecía en la agenda del Ayuntamiento de Barcelona. Sólo lo publicó la Armada en Instagram, quizás por eso no ha tenido ningún eco mediático.

Como curiosidad, la Armada se refirió a Salvador Illa como “el Honorable Presidente de la Generalitat”. Eso desató comentarios contrapuestos, entre quienes no ven “honorable” a Illa, o vieron excesivo utilizar esa fórmula en una publicación de Instagram, y quienes recordaron que los presidentes de la Generalitat tienen protocolariamente el tratamiento de “molt honorable”, mientras que “honorables” son los consejeros del Govern.