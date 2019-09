El “Viva España” de Manolo Escobar sonó en Irlanda por la Armada Invencible

Veteranos de la Armada española y de la Marina irlandesa cantando y coreando el “Viva España” de Manolo Escobar: así terminó la ceremonia de conmemoración de un nuevo aniversario de la muerte de miles de marineros y soldados españoles de la Armada Invencible de Felipe II.

Desde hace años, en la playa de Streedagh (noroeste de la República de Irlanda) se recuerda a los caídos en el desastre y el naufragio de los barcos con los que el rey de España trató de invadir la Inglaterra anglicana de Isabel I en 1588. Este 21 de septiembre, al acto en el memorial por los caídos acudieron veteranos marineros de España e Irlanda, así como personal de la Armada llegado en el patrullero ‘Centinela’. Junto al monumento por los caídos terminaron entonando la letra de la famosa canción de Manolo Escobar, en un ambiente de hermanamiento entre veteranos de ambos países.

The end of the Commemoration Ceremony remembering the 1,100 soldiers and sailors, at the Spanish Armada Memorial in Streedagh with Spanish and Irish Navy veterans in full voice!