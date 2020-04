A vueltas con la corbata de luto del rey

Con guantes, mascarilla y corbata oscura, el rey agradeció la semana pasada a los miembros de los distintos cuerpos policiales su trabajo “ejemplar” en estas “difíciles circunstancias”. El detalle de la corbata oscura, en señal de duelo para honrar a los muertos por el coronavirus, no pasó desapercibido. Algunos analistas aplaudieron el gesto de Felipe VI y aprovecharon para afear al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que continúe optando en la mayoría de sus apariciones públicas por una corbata roja, cuando la cifra de fallecidos en España supera ya los 20.000.

Sin embargo, Patrycia Centeno, experta en protocolo y en el estudio del lenguaje no verbal de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), de tendencia independentista, ha querido precisar que el monarca no iba de luto. “La corbata de luto es negra, sin lunares ni rayas. Si no se tiene una a mano, sirve azul oscura (sin dibujo ni estampado alguno). Y la camisa también debe ser lisa”. Y Felipe VI lució una corbata de puntos blancos, “absolutamente incompatible con el luto. Además, la camisa tampoco era blanca sino a rayas. El protocolo exige camisa blanca y corbata negra, totalmente lisas, sin ningún estampado o cenefa”.