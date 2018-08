Vuelve al PP la expresión “este señor” (del que usted me habla)

El máster de Pablo Casado en la Universidad Rey Juan Carlos está complicando la situación penal del nuevo líder del PP. La juez Rodríguez-Medel ha decidido elevar la causa al Tribunal Supremo, al apreciar indicios de criminalidad en Casado, que, siendo aforado, sólo puede comparecer ante el Alto Tribunal. El líder ‘popular’ convocó una rueda de prensa nada más conocer esta decisión para defender su inocencia, a la espera de que el TS se pronuncie en septiembre sobre el caso. Varios altos cargos de Génova han salido a la palestra de los medios para defender a su presidente; entre ellos, el vicesecretario de Organización, Javier Maroto. El vitoriano atendió el martes a los micrófonos de la COPE para explicar la postura del partido respecto de este escándalo: Casado recibió el mismo trato que otros muchos alumnos y realizó el máster no para acceder a un puesto de trabajo, sino para habilitar su situación académica y poder realizar la tesis, cosa que no hizo finalmente. Por tanto, el título no podría considerarse un regalo, ha afirmado. Pero hasta en dos ocasiones, Maroto se refirió involuntariamente a Casado no por su nombre o su cargo, sino con la expresión “este señor”. Algo que ha recordado a la famosa coletilla que utilizara tiempo atrás Mariano Rajoy para hablar de Luis Bárcenas tras el estallido del caso Gürtel: “este señor del que usted me habla”.