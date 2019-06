Por Xavier Trias, Colau no lloró tanto

Ada Colau vivió el sábado una jornada agridulce. La alcaldesa de Barcelona fue reelegida en el cargo con los votos a favor de su grupo municipal, del PSC, y de Manuel Valls. No obstante, en los exteriores del Ayuntamiento fue increpada e insultada por manifestantes independentistas, que no le perdonan su rechazo a pactar con ERC para convertir en alcalde a Maragall. Este martes, en una entrevista radiofónica en Rac 1, Colau no pudo contener las lágrimas al recordar lo sucedido. Unos lamentos, los de la alcaldesa, que no han calmado los ánimos en los partidos independentistas donde, pese a censurar los ataques a la primera edil, no han rebajado los ataques contra ella. Ahora, desde Esquerra Republicana recuerdan que hace cuatro años, cuando ella accedió al gobierno municipal, Xavier Trías (de Convergència) también fue increpado y casi agredido en circunstancias similares: “Colau, entonces, no dijo nada y, de hecho, se acercó a saludar a los manifestantes”. Además, “presionó a Trias para que no instalara vallas protectoras, y ella en cambio sí que las puso el sábado pasado”.