Yolanda Díaz no hizo ni caso al ‘guardia civil de Podemos’

Yolanda Díaz lleva meses implicada a fondo en Andalucía para conseguir una candidatura unitaria en el espacio integrado por las distintas formaciones a la izquierda del PSOE. La vicepresidenta se ha hecho fuerte ante Podemos y ha logrado colocar a su candidata en la nueva marca electoral. En su entorno reconocen que se mantuvo firme hasta el final para conseguir que la cabeza de lista de ‘Por Andalucía’ fuera la dirigente de IU, Inmaculada Nieto, y no el de Podemos, Juan Antonio Delgado.

Díaz no albergó dudas: Izquierda Unida tiene una representación relevante en esta comunidad a través de los ayuntamientos. Y Nieto tiene reconocimiento político en la izquierda y en la derecha. Por estas razones, la vicepresidenta se hizo fuerte en su defensa de la dirigente de IU frente al diputado nacional de Podemos, Juan Antonio Delgado. Pues bien. El ex guardia civil llegó a ponerse en contacto personalmente con Yolanda Díaz, por indicación del entorno de Pablo Iglesias, para explicarle a la líder de Unidas Podemos en el Gobierno, su gran deseo de liderar la lista en su tierra. La ministra de Trabajo le respondió con evasivas, no le dio ninguna respuesta y acabó “no haciéndole ni caso”, aseguran desde Podemos. Sabía que era un candidato que rechazaba IU, y además consideró que esta vez no le correspondía a Podemos ostentar el máximo liderazgo en la región.