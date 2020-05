Los abogados empiezan a regalar reclamaciones por multas

Más de un millón de propuestas de sanción han puesto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante el estado de alarma en toda España. Este es el último dato que ha aportado el Ministerio de Interior. Pero la cifra puede seguir creciendo.

Se trata de una circunstancia muy suculenta para cientos de despachos de abogados que se dedican a tramitar las reclamaciones de los clientes denunciados a cambio de una comisión. En la etapa de las cláusulas suelo, surgieron miles de abogados dispuestos a ayudar; con las cancelaciones de vuelos sucedió otro tanto.

Ahora, comienzan a surgir iniciativas para reclamar las multas derivadas del confinamiento. El Chivato ha podido comprobar que ya hay despachos de abogados ofreciendo estos servicios de manera algo atrevida. Hay algún despacho que está ofreciendo incluso esta opción… como un regalo.

“Te regalamos un recurso para las multas”, dice el asunto del correo electrónico que algún despacho de abogados ha hecho circular. Los profesionales explican que las sanciones interpuestas, en muchos casos, son nulas. “Si no has desobedecido a la autoridad y, además, la propia autoridad no te ha explicado la normativa antes de sancionarte, son absolutamente nulas”.

Por eso ofrecen incoar un recurso administrativo gratuito para regalar o para que “lo uses si has tenido mala suerte”. La publicidad del boca a boca puede estar detrás de estos regalos con la intención de quedarse con el mayor número de clientes posibles.