Alerta máxima en la radio

En 2017 empresas de todo el mundo sufrieron un ciberataque masivo de ‘rasomware’, denominado WanaCry, que cifraba los datos de diversos archivos y los volvía inaccesibles. Para que fueran liberados los afectados debían pagar dinero a los captores mediante transferencias imposibles de rastrear. El que realizaba el pago recibía las claves para descifrar los datos.

Ahora un ataque parecido ha afectado a los sistemas informáticos de dos grandes compañías: la Cadena SER y la consultora Everis. La radio del grupo Prisa emitió un comunicado indicando que el ataque ha tenido “una afectación grave”.

Como hace dos años, se trata de un virus capaz de bloquear un ordenador desde una ubicación remota, que secuestra los archivos y no los libera hasta que se realiza el pago de un rescate. En la radio del grupo Prisa ya están trabajando en la recuperación progresiva de la programación local que guardaba cada una de sus emisoras.

Según ha podido escuchar El Chivato, tras este ataque grave a la Cadena SER, los departamentos informáticos de varias radios han alertado a sus empleados de la gravedad del asunto. Han avisado de que deben estar precavidos estos próximos días, porque el ataque se puede dirigir ahora hacia cualquier emisora.

Es importante destacar que las actuales emisoras de radio son absolutamente dependientes del sistema digital. Sin ordenadores no se puede emitir la programación. Dentro de las computadoras están las cuñas publicitarias, las sintonías, los audios grabados, los emails, etc. Ninguna radio puede funcionar si no tiene acceso a estos elementos.

Por eso bastantes emisoras decidieron hace tiempo instalar un sistema ‘estanco’. Es decir, hay un bloque de ordenadores, básicos para salir al aire, que no tiene ningún contacto con el exterior a través de la red de Internet: desde esa plataforma no se puede visitar ninguna web, ni consultar correos electrónicos, ni introducir un simple dispositivo USB.

Esta es la única manera efectiva, aseguran los expertos, de evitar que una cadena de radio de alcance nacional se quede muda por un ciberataque. En cualquier caso, la alerta estos días en las radios españolas es máxima por lo sucedido en la SER.