Álvaro Nieto se venga de Vozpópuli

En abril del año 2021, Álvaro Nieto salió del digital Vozpópuli tras más de dos años como director. El pasado mes de septiembre fichó por The Objective, para el relanzamiento de ese medio con motivo de su octavo aniversario.

Sin haber cumplido un año, The Objective se ha convertido en uno de los medios de referencia del periodismo español, en un tiempo en el que surgieron otros medios.

En el informe del mes de junio de la medidora de audiencias GfK DAM, The Objective supera ya en número de usuarios únicos a su antiguo diario, con aproximadamente 2.250.000 de usuarios únicos, casi 100.000 más que Vozpópuli, un periódico que tiene más de diez años de existencia.

Estas cifras confirman la tendencia ascendente que ha mantenido The Objective desde que comenzaron las mediciones de Gfk DAM, en el año 2022. Desde enero, ha pasado de apenas el millón de usuarios a los más de dos millones, un crecimiento superior al 100%.

No es la primera vez que The Objective tiene más usuarios únicos que Vozpópuli. A lo largo del mes de mayo consiguieron casi 2,2 millones de usuarios únicos y Vozpópuli 1,9.

No obstante, en otras métricas que estudia la empresa auditora GfK DAM, como el número de lectores de cada medio, Vozpopuli tiene ventaja. Y en audiencia media diaria consigue más de 200.000, mientras que The Objective no llega a los 150.000.

En sesiones, que describe el número de interacciones durante el tiempo que el usuario está en esa página, hubo casi 7,5 millones por parte de Vozpópuli y cerca de 5 millones por de The Objective. En páginas vistas a lo largo del mes, Vozpópuli tiene 16 millones y el diario de Álvaro Nieto casi 12.