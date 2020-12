Amancio Ortega adelanta la Navidad: ha enviado ya las cestas a sus empleados

Inditex, empresa textil multinacional, no ha aplicado ningún Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) durante la pandemia a ninguno de sus 50.000 empleados, a pesar de que todas sus tiendas estuvieron cerradas durante varios meses. Eso supuso para el gigante textil la pérdida de 300 millones de euros. Además, donó más de 300.000 mascarillas y diverso material sanitario al Gobierno de España para hacer frente a la pandemia de la Covid-19.

Ahora, Amancio Ortega ha vuelto a demostrar que sigue cuidando a sus trabajadores. El Chivato ha podido comprobar que las cestas navideñas han llegado ya a las casas de los empleados de la compañía española.

Este 2020 ha apostado, como el pasado año, por no utilizar el plástico. Esta idea surge de la última junta de accionistas de 2019 en la que Pablo Isla, presidente de Inditex, anunció que la compañía no utilizaría más el plástico. De hecho, los productos incluidos en la cesta no llevan envoltorios al margen de su propio packaging, a excepción de una red verde que cubre una lata redonda de mejillones.

El contenido va dentro de cajas de cartón reciclado de los centros logísticos de Inditex. Incluye botellas de vino tinto y blanco de la marca Marqués de Riscal, champagne Lallier, vermut rojo Áncora y ginebra Master Lakers. Hay también queso madurado, pimientos del piquillo y espárragos blancos en botes de cristal, latas de mejillones y sardinas de Galicia.

También se han enviado turrones y chocolates Picó, y chorizo y salchichón de bellota. Además forma parte del pack una botella de 500 ml de aceite Carbonell, una de las marcas españolas de aceite de oliva más reconocidas.