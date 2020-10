Elección de los jueces: Lesmes evitará un pronunciamiento del CGPJ

Han sido dos semanas intensas en el seno del Consejo General del Poder Judicial, tras el anuncio del Gobierno de su intención de cambiar la Ley que rige cómo se eligen los vocales del CGPJ. Presentó la propuesta en forma de proposición de ley, con lo que evitaba pasar por los órganos consultivos, lo que provocaba que el propio Poder Judicial no tuviera que redactar un informe sobre la reforma.

La fuerte indignación de los jueces obligó a Carlos Lesmes a convocar un pleno extraordinario del Consejo, a petición de un grupo de vocales.

Los vocales no estaban dispuestos a quedarse callados, por mucho que el Gobierno tratara de evitar escucharles. Por eso, Lesmes convocó para este martes, día 27, una reunión que se anticipaba tensa.

Incluso antes de que se celebrara los vocales ya mostraban sus diferencias. Algunos opinaban que no debían manifestarse sobre un tema que lleva el Gobierno y otros, en cambio, no contemplaban la opción de no pronunciar alto y claro desde la institución el rechazo a cambiar las mayorías que eligen el órgano de gobierno de los jueces.

Sin embargo, el anuncio de Pedro Sánchez en la moción de censura, de paralizar esta reforma ha pillado a los magistrados con el pie cambiado. Su frase sobre “detener el reloj” de la reforma desinfló el malestar de los vocales.

A pesar de todo, según le cuentan a El Chivato, Carlos Lemes va a mantener la reunión convocada, para así testar el ambiente. Los miembros del CGPJ cambiarán impresiones informales sobre el anuncio de la reforma, pero es posible que el asunto se retire del orden del día.

Todo indica que no habrá una manifestación pública al respecto. Al menos no mientras Sánchez mantenga la mano tendida para renovar el órgano en los términos actuales. Un comunicado sobre del Poder Judicial podría volver a remover unas aguas que ahora parecen fluir hacia un consenso impensable semanas atrás.

Por eso, Lesmes prefiere ser prudente y tratará de que no haya debate ‘formal’ entre los vocales sobre este asunto.