El ayuntamiento del pueblo de Puigdemont no quiere hablar con medios “españoles”

Amer, un pueblo de 2.000 habitantes en la provincia de Gerona, ha ganado protagonismo en los últimos años por ser el pueblo natal de Carles Puigdemont. Allí siguen viviendo sus hermanos, allí está la Pastisseria Puigdemont (la pastelería familiar), y allí se organizan concentraciones y muestras de apoyo al ex presidente de la Generalitat de Cataluña.

La víspera del aniversario del 1-O, el lunes 30 de septiembre, un grupo de vecinos se reunió en la plaza del ayuntamiento para declarar el municipio “territorio libre y soberano”.

No solo se han declarado independientes del Estado español, sino que además el consistorio ha decidido no mantener ningún contacto con los medios “españoles”, es decir, de comunidades autónomas que no sean Cataluña.

El Chivato se puso en contacto con el Ayuntamiento de Amer para conocer con más detalle las consecuencias de esa declaración, hecha en la plaza del pueblo. La respuesta de un portavoz del consistorio fue tajante: “No atendemos a medios españoles. No es nada personal, pero los temas políticos solo los hablamos con nuestra gente”. Y se despidió sin más explicaciones.

Según la declaración leída, este grupo de independentistas se definían como la única institución local libre no sometida al Estado español. Además, añadían en el manifiesto que solo responderían al Consell per la República, que dirige Carles Puigdemont desde Waterloo, como “institución libre y soberana de la república catalana”.

Los encargados de autoproclamarse independientes se definieron como “los representantes electos del municipio” ante 200 personas que acudieron a la concentración. Declararon que su objetivo era restituir el “Govern legítimo”, liderado por Carles Puigdemont, y hacer definitiva la independencia para poder redactar, finalmente, una constitución catalana.