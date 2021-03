Aznar, Cospedal, Arenas... aprovechan la mascarilla para ocultar su rostro (menos Rajoy)

Gran parte de la expectación concentrada esta semana en el juicio de la Gürtel que se está celebrando en la Audiencia Nacional viene motivada por la identidad de quienes han declarado. Han sido dos días cruciales para el avance de la causa en la que decenas de testigos tratan de esclarecer cómo funcionaba la ‘caja B’ en el Partido Popular.

Gran parte de la cúpula anterior del partido estaba emplazada en una cita que ha quedado marcada por la decisión del Tribunal que aceptó que Mariano Rajoy, José María Aznar o María Dolores de Cospedal, entre otros, declararan por videoconferencia. Las cámaras no han podido captar, por tanto, ni una sola imagen del paseíllo hacia los juzgados.

El Tribunal accedió a las declaraciones telemáticas porque la Ley de medidas procesales de la Justicia para hacer frente al Covid establece que estas deben ser “preferentes” y en eso se han apoyado los testigos para su solicitud.

El vídeo del día Vacunados con AstaZeneca: “Es la que nos ha tocado, tampoco nos vamos a poner exquisitos”

Pero no ha sido la única dificultad para captar imágenes claras de los testigos. El Chivato ha podido saber que a los abogados que este martes y miércoles estuvieron preguntando las comparecencia les llamó la atención que los ex altos cargos del PP declaraban desde su propia casa con la mascarilla puesta.

María Dolores de Cospedal, con una pared blanca en su espalda, sin mostrar ni un detalle de la habitación donde se hallaba, y Javier Arenas, también con pocas pistas de dónde se encontraba, fueron algunos de los ejemplos: intervinieron con mascarilla negra y con mascarilla azul, respectivamente, y ocultaron ‘legalmente’ parte de su rostro.

Algo más se supo sobre dónde estaba el expresidente José María Aznar, a quien el abogado Gonzalo Boye preguntó expresamente:

-- ¿Está usted solo en esa sala?

-- Sí, completamente solo

--¿Y entonces por qué lleva mascarilla si está solo?

-- Bueno, yo sigo las recomendaciones sanitarias…

El juez no dejó ir mucho más allá al letrado Boye porque le recordó que esas preguntas no eran pertinentes. No obstante, los abogados allí presentes manifestaron su protesta al magistrado porque consideraron que los testigos que utilizan mascarilla en espacios cerrados y sin otras personas alrededor están “jactándose” del tribunal.

A todos sorprendió, sin embargo, que el expresidente Mariano Rajoy decidió no llevar mascarilla para ocultar su rostro por la tarde. Utilizó un fondo de fotografías en blanco y negro y una planta que asomaba a su izquierda, Rajoy declaró tranquilo y con la cara al descubierto.