Aznar impone tener más protagonismo que Rajoy para asistir al congreso del PP

El XX congreso extraordinario del PP que entronizará a Alberto Núñez Feijóo como presidente de los conservadores el próximo fin de semana dejará una imagen que hasta ahora había sido imposible de lograr: la del próximo líder rodeado de los tres últimos presidentes del partido: Pablo Casado, Mariano Rajoy y José María Aznar.

Los cuatro intervendrán ante el plenario en Sevilla la tarde del viernes, y se dejarán fotografiar juntos. Pero la tarea no ha resultado sencilla.

La organización del congreso ha querido contar desde el principio con una presencia destacada de los dos ex presidentes del Gobierno, aunque el papel que ambos iban a desempeñar en el congreso de Sevilla ha sido una incógnita hasta el último momento.

Tal y cómo se contó en ECD hace unas semanas, en Génova se venía lamentando desde hace días que Aznar y Rajoy se estaban “haciendo de rogar”. Dejaron su asistencia en el aire, para intentar cuadrarla en sus agendas, y no confirmaron a la organización su presencia definitiva hasta una semana antes del cónclave en la capital andaluza.

Sin embargo, El Chivato ha podido escuchar ahora en la dirección del PP que el retraso se ha debido también a las dudas sobre el protagonismo que iba a asumir cada uno. Cuentan que la mala relación entre Aznar y Rajoy ha obligado al comité organizador a realizar una labor de diplomacia y mediación para que ambos aceptaran hablar en discursos sucesivos.

En cualquier caso, Aznar ha impuesto tener “un protagonismo especial”, y de ahí que el congreso haya optado por un homenaje a la refundación del partido de los años noventa consolidada durante su mandato, según ha escuchado El Chivato a dirigentes del PP en Génova. Esta ha sido la excusa para un trato exclusivo a Aznar.

Un homenaje al ex presidente que no se acaba de entender en algunos sectores del partido porque no coincide con ningún aniversario, más allá de que esa refundación también tuvo lugar en Sevilla en 1990.