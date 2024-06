La baronesa Thyssen no tiene prisa con Netflix y, mientras, Georgina va a terminar

La Baronesa Thyssen no tiene prisa con Netflix mientras que Georgina va a terminar.

"Es el momento de contar mi vida". Así anunciaba la baronesa Thyssen el pasado febrero la presentación de su nuevo proyecto: una serie documental en Netflix en la que narrará en primera persona su pasado, su presente y su historia.

Este rodaje es uno de los grandes estrenos de 2024 para la plataforma estadounidense en España. Dado que la presentación fue en febrero, hay que destacar que, a mediados de abril, dos meses después de la presentación, todavía no había comenzado el rodaje ni sé había decidido el nombre de la serie.

Las fuentes consultadas por El Chivato han mostrado su sorpresa. No es raro que se tarde en grabar un rodaje, pero, que, a los dos meses de anunciar un proyecto en comparecencia de prensa, no se haya comenzado a rodar no se termina de entender.

Está previsto que cuente en la biografía sus historias de amor, con el actor estadounidense Lex Barker, con el playboy Espartaco Santoni y con el barón Heini Thyssen, su principal pareja. Junto a él, llegó a convertirse en una de las principales coleccionistas de arte del mundo y en una de las principales mecenas españolas. También abordará su faceta de madre. La audiencia conocerá la relación con su hijo Borja Thyssen y con sus mellizas Carmen y Sabina.

A la espera de esta grabación, otra de las grandes divas de Netflix está a punto de terminar el rodaje. Se trata, nada más y nada menos, que de Georgina. La influencer ha estado grabado desde enero la tercera temporada de la serie.

‘Soy Georgina’ ha sido uno de programas más vistos de todas las producciones realizadas en España. Las dos primeras ediciones siguieron la vida de lujo de la influencer, a la que acompañaron por países como Italia y Gran Bretaña. Esta nueva temporada del reality contará su día a día en Arabia Saudí.