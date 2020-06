Nadia Calviño se desespera con los silencios de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez aún no ha presentado la candidatura de Nadia Calviño para presidir el Eurogrupo a pesar de que el plazo vence este jueves.

Hace dos domingos, en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, Sánchez dijo que vería “con muy buenos ojos” la candidatura de la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital para presidir el Eurogrupo, y recordó que eso no supondría su salida del Ejecutivo español, sino que compaginaría ambos cargos.

Sánchez aseguró además que el hecho de que figuras como la de Nadia Calviño “suenen con mucha fuerza” por parte no solo del Gobierno español, sino de muchos colegas europeos, es “un honor para España”.

Sin embargo, diez días después, Pedro Sánchez no ha vuelto a hablar en público de esa candidatura, lo que ha comenzado a inquietar al círculo más cercano a Calviño en el Gobierno, según ha podido escuchar El Chivato en los últimos días.

“El presidente ha tenido la oportunidad de anunciar la candidatura en las dos últimas comparecencias institucionales que ha protagonizado desde La Moncloa y no ha dicho ni media palabra. La vicepresidenta ya no sabe a qué atenerse”, comentan.

En ámbitos económicos del Gobierno recuerdan que estas candidaturas suelen ir acompañadas de un apoyo entusiasta del país del que sale el aspirante, incluyendo el respaldo unánime del presidente, el vicepresidente y los ministros.

En Bruselas se echa en falta también esa campaña de apoyo y llamadas desde España para buscar respaldos en Europa. “Todavía no he escuchado una declaración oficial. Se oyen muchos comentarios pero aún no le he oído nada al presidente del Gobierno”, ha escuchado también El Chivato a un eurodiputado español.