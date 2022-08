Campaña para desacreditar a la Moncloa en Google

El movimiento se ha puesto en marcha por la iniciativa de un usuario de Tik Tok, @izanovideo, que el pasado martes día 2 subió a la famosa red social una publicación en la que proponía a sus seguidores “poner miles de reseñas malas al Gobierno de España en Google”. Para ello, animaba a pasarse por el perfil del Palacio de la Moncloa en el buscador y escribir lo más gracioso que se les ocurriese.

Pues bien. El vídeo se ha hecho viral y cuenta ya con más de 120.000 ‘me gusta’. Y, lo que es más sorprendente, los usuarios de la red social le han seguido el juego: las reseñas en Google del Palacio de la Moncloa están aumentando a un ritmo vertiginoso.

Si el día 3 de agosto amaneció con 2.600 opiniones, ese día cerró la tarde con más de 9.200. Además, la nota media que califica a La Moncloa es ya de un 1,1 sobre 5, un suspenso rotundo. Teniendo en cuenta que lo mínimo que se puede dar es un 1, La Moncloa tiene ahora mismo una de las peores valoraciones en Google.

Aunque la mayoría de usuarios se han limitado simplemente a puntuar con una estrella a la sede del Presidente del Gobierno, otros han preferido tirar de ingenio y han dejado mensajes tan singulares como los siguientes: “Intenté entrar a vender pulseritas y no me dejaron pasar, 0 vergonzoso”, “todo estaba fatal, la tortilla de patata estaba líquida, los camareros no nos dieron buen trato y la higiene no podría ser peor” o “el peor aquapark que he visitado, solo hay 2 toboganes para niños y están sucios”.

Otros comentarios que acumulan varios likes son: “No me dejaron entrar por la ventana con mi avestruz” y “Pedro Sánchez me obligó a ponerme las gafas de mi abuelo que son redondas y se puso a cantar la canción de los Minions”. También triunfan los mensajes musicales, como el del usuario que ha publicado la letra del Pollito Pío, canción que se popularizó hace 10 años.

El creador de contenido en Tik Tok @izanovideo es el mismo que hace unos días animó a la comunidad a fingir que la Princesa Leonor se había creado una cuenta en la red social y después la había borrado rápidamente.