La campaña de ‘Lo País’ harta a los periodistas de Prisa

Los periodistas de El País están hartos. Desde hace varios meses, hay una campaña en Twitter contra algunas noticias que se publican en el diario del Grupo Prisa. Se trata de una burla que realizan diferentes usuarios de la red social en la que se refieren al periódico como ‘Lo País’ en vez de El País.

No es nada raro entrar en esta plataforma y encontrar que ‘Lo País’ es trending topic, es decir, lo más comentado del día. Pero, ¿por qué este nombre? Hay algunos usuarios que cuentan que se debe a que no consideran que el periódico “sea digno de llamarse El País”: “Esto no es un periódico serio. Esto es un periódico de agitación y de fake news”.

A este movimiento se han sumado incluso algunos políticos. Es el caso de la diputada por Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio. En su post hacía mención a una noticia que había dado la cuenta oficial de El País y terminaba usando como hastag ‘Lo País’.

Lo que hay que aguantar.....colectivismo excluyente para los que no piensen como ellos #LoPaís https://t.co/H36Q1B7OYS — Rocio Monasterio (@monasterioR) November 4, 2020

Incluso la cuenta oficial de Vox lo ha utilizado en alguna ocasión para asegurar que la noticia que estaba dando el periódico era “falsa”:

‼️ Fake news.



Lo País tuitea una afirmación falsa que no sale en el artículo y que está generando que sea TT.



La realidad es: El Ayuntamiento de Madrid puede tardar hasta 12 meses en una licencia que Iván y Rocío ya han solicitado. https://t.co/0rrpp9H8u2 October 8, 2019

Pues bien. El Chivato ha podido saber que los periodistas de El País están hartos de que se denomine de esta manera al medio en el que trabajan. Creen que se está generando una imagen del periódico que no es la correcta y es una burla.

Además, un redactor de El País ya se refirió en su cuenta oficial de Twitter a este asunto. El periodista afirmó que a partir de aquel momento iba a “adoptar una nueva regla”: bloquear a los usuarios que se refiriesen al periódico como ‘Lo País’:

Creo que voy a adoptar una nueva regla en Twitter: llamar al periódico en el que trabajo 'Lo País' = bloqueo (también sin tilde, que es como suelen escribirlo). — Pablo Linde (@Pablolinde) September 25, 2020

Tras este tuit, varios usuarios empezaron a comentarlo. Y siguió, y siguió… El post cuenta ahora con más de 10.000 comentarios entre los que destaca el que han realizado bastantes perfiles escribiendo ‘Lo País’ a modo de burla.