El ex preso Carlos Fabra no quiere comer con Alberto Fabra

Carlos Fabra ha pasado de ser ‘todopoderoso’ presidente de la Diputación de Castellón y presidente provincial del PP a estar totalmente apartado de la actividad pública. Tras su paso por la cárcel por delitos de corrupción, permanece alejado del Partido Popular, y de hecho el pasado diciembre hasta se le vio asistir a un acto de Vox.

Pese a su alejamiento del foco mediático, a Fabra aún le quedan incondicionales. De hecho, un grupo de ‘fabristas’ organizó la semana pasada una comida-homenaje.

Según le han contado a El Chivato, la cita fue en un restaurante de Castellón y el menú le salió a cada comensal por 20 euros. Asistieron el ex senador Carlos Murria, los ex vicepresidentes de la diputación provincial Francisco Martínez y Vicente Aparici, y otros ex cargos provinciales y autonómicos del PP. Carlos Fabra acudió a la comida con su mujer.

En este reencuentro, el homenajeado vetó a tres dirigentes del PP a los que se les puede considerar, en parte, tres de sus más herederos políticos: Alberto Fabra, que fue alcalde de Castellón antes de convertirse en presidente de la Generalitat Valenciana; Javier Moliner, que sucedió a Carlos Fabra al frente de la Diputación de Castellón (la presidió desde 2011 a 2019); y Miguel Barrachina, actual presidente del PP de la provincia.

Fabra ha manifestado en varias ocasiones que se siente “traicionado” por estos tres políticos, que no han sabido tener con él un mínimo trato correcto ni mantener a ‘fabristas’ en cargos, sino que han aplicado una auténtica ‘limpieza ’ .

El tema de la comida se centró en lo que fue el PP en Castellón y, en opinión de los asistentes a la comida, lo que ahora es. Comentaron las mayorías absolutas que logró el partido durante 20 años y el liderazgo “incuestionable” de Carlos Fabra, que permaneció cuatro legislaturas al frente de la Diputación, frente al escaso poder municipal que tiene ahora el PP en la provincia, donde también ha perdido el control del gobierno provincial.

“Aquellos que me adoraban, me giran la cara cuando me ven por la calle, tal vez tengo el don de la invisibilidad y no era consciente”, comentó Fabra, aludiendo a los numerosos ‘vacíos’ y desplantes que le hacen líderes del PP que él aupó, “incluso ante terceras personas y de forma pública”.