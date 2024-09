Carmen Calvo, invitada a la ‘Jaula de gatos’ con Santiago Pedraz y Pedro Piqueras

El restaurante ‘La Posada de la Villa’, en una de las zonas más castizas de Madrid, acogió hace unos días una comida en la que coincidieron la ex vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, el ex presentador de Informativos Telecinco Pedro Piqueras y el cantante Miguel Ríos, entre otros.

Les había reunido ‘Jaula de gatos’, que se define como un “foro socio-político-cultural y librepensador”. Este colectivo organiza cada mes una comida con un invitado, que le da pie a organizar un debate sobre temas políticos, sociales, culturales…

La última invitada ha sido Carmen Calvo, ex número dos del Gobierno de Pedro Sánchez y ahora presidenta del Consejo de Estado.

A comidas anteriores han acudido, como asistentes o como presentadores de los propios invitados, numerosas personalidades conocidas: las conductoras de televisión Susanna Griso y Marta Robles, la ex ministra de Justicia y ex fiscal general del Estado Dolores Delgado, los magistrados Javier Gómez Bermúdez y Fernando Andreu, el ex JEMAD y miembro de Podemos José Julio Rodríguez, los escritores Luis García Montero (director del Instituto Cervantes), Carmen Posadas y Benjamín Prado, el cantante Víctor Manuel, Irene Villa…