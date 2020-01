Casado ‘avala’ los ataques a Soraya Sáenz de Santamaría

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, acompañó el pasado miércoles la presentación del libro del ex ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo. Un acto en el que también estuvieron presentes la ex presidenta del Congreso, Ana Pastor, y el director del diario El Mundo, Francisco Rosell.

Tras la introducción de Ana Pastor, fue Rosell el encargado de moderar el debate que se suscitó tras las intervenciones de García-Margallo y Casado. Ambos, interpelados por Rosell, mantuvieron una larga charla sobre diversos momentos de la historia reciente de España, desde la Transición hasta la etapa de Margallo como ministro de Exteriores.

Al acto también asistieron dos de los máximos dirigentes del Partido Popular: el secretario general, Teodoro García Egea y la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. Además, estuvieron presentes algunos ex ministros de la época de Mariano Rajoy como Jorge Fernández Díaz, José Manuel Soria o Rafael Catalá.

Según pudo comprobar El Chivato, hay quienes interpretan la presencia de Pablo Casado, Álvarez de Toledo y García Egea como un ‘aval’, no solo al ex ministro Margallo, sino también al contenido de su libro, donde se critica duramente el papel jugado por la ex vicepresidenta a lo largo de la etapa de Rajoy al frente del Gobierno de España.

Hay que recordar que Pablo Casado se hizo con la presidencia del partido tras derrotar a Soraya en el congreso. Sáenz de Santamaría partía, junto a Dolores de Cospedal, como la gran favorita para suceder a Mariano Rajoy. Sin embargo, fue la candidatura del palentino la que acabó imponiéndose.

Tras la celebración del congreso, y con la toma de posesión del nuevo líder del partido, se produjo una ‘purga’ dentro de la formación. Figuras como Javier Arenas o José Luis Ayllón, que habían tenido un papel importante, cayeron en el olvido. Incluso la propia Sáenz de Santamaría abandonó el PP para acabar fichando posteriormente por el bufete de abogados Cuatrecasas.