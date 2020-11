El caso ‘Gürtel’ se convierte en gafe para los jueces

José de la Mata se suma a la abultada lista de jueces que han pasado por el sumario de ‘Gürtel’ sin haber cerrado el caso. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional se marcha a un puesto para representar a España en la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial y Penal. Así que, la que un día fue la plaza más codiciada de toda la Audiencia Nacional -ahora desbancada por el juzgado número 6 que instruye la causa de Villarejo- vuelve a estar libre.

Algunos lo consideran ya un puesto “gafe” porque juez que la instruye, juez al que le termina pasando algo. La inició en 2008 el ex magistrado Baltasar Garzón hasta que fue inhabilitado y expulsado de la carrera judicial por el Tribunal Supremo. La ‘Gürtel’ también pasó por las manos de Antonio Pedreira que investigó desde 2009 a algunos diputados populares aforados: falleció en 2015 después de un accidente cerebral.

Continuó a partir de 2010 el juez Pablo Ruz que fue como una ‘estrella fugaz’. En su paso por la Audiencia Nacional logró la confesión de Bárcenas y ordenó el registro de Génova. Pero algo debió hacer que no terminó de convencer al Consejo General del Poder Judicial para renovarle en el cargo y en 2015 fue sustituido, precisamente por De la Mata.

La ‘Gürtel’ lleva ya más de doce años de investigación. Se ha ido ramificando en numerosas piezas y ha dado lugar a la apertura de nuevos casos como la ‘Púnica’ o ‘Lezo’, que son derivadas que también se instruyen en este juzgado. Todas ellas afectan a casos de corrupción relacionados con miembros del PP o con el propio partido, así como a empresarios de todo el territorio.

Por lo que el plantel de abogados que están dentro de las causas es de lo más puntero de España. Abogados que reconocen estar cansados de ver pasar jueces por allí, porque con cada uno deben adaptarse a sus formas y tiempo. Sin embargo, el Chivato ha podido saber que algunos letrados esperan con ansia la llegada de un nuevo titular del juzgado para que les reciba en su despacho. Algo totalmente impensable con José de la Mata.

“Es un encanto… pero no atiende a nadie”, explica un letrado. Esta es la fama que ha adquirido el juez en estos años frente al juzgado 5. No recibe a abogados y mucho menos a periodistas. Por su despacho no pasa nadie que tenga interés en hablar de las causas de las que él investiga.

De la Mata tenía interés en salir de la Audiencia Nacional, algo que evidenció presentando hace unos meses su candidatura a magistrado para la Sala Segunda del Tribunal Supremo. No consiguió los avales suficientes y quedó fuera de las ternas. Ahora, ha logrado un puesto lejos de todos los entresijos que todavía esconde ‘Gürtel’. La incógnita está en quién será ahora su sustituto.