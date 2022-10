El CIS se hace un lío con la encuesta que se filtró a Pablo Iglesias

“Tengo números del CIS. Nos dan entre 3 y 5. Un 11% en Valladolid. La muestra es muy grande (7.000). La cocina vete a saber y ya sabes que el CIS es raro, pero son los que más recursos tienen. Mis sensaciones son buenas”.

Faltaba algo más de dos semanas para las elecciones autonómicas en Castilla y León del 14 de febrero, y Pablo Iglesias publicó ese mensaje en su canal de Telegram. Fue un error, ya que poco después lo borró. Pero el texto ya se había recogido en numerosos medios de comunicación.

Las sospechas de que alguien del Centro de Investigaciones Sociológicas había filtrado datos al ex líder de Podemos se dispararon cuando El Confidencial.com desveló que Iglesias había comido con el presidente del CIS, y dirigente del PSOE, José Félix Tezanos, 48 horas antes de difundir el mensaje.

Tezanos salió. En un comunicado negó que hubiera filtrado nada a Pablo Iglesias, y anunció que se crearía en el Centro una comisión de investigación para analizar si se habían producido “filtraciones o informaciones adelantadas de datos”.

Eso ocurrió a finales de enero. A mediados de marzo, Tezanos declaró en una comisión del Congreso que no se había podido determinar cómo pudo Pablo Iglesias acceder a datos de la encuesta del CIS sobre las elecciones en Castilla y León horas antes de publicarse.

El Chivato ha consultado un documento en el que el CIS da otra versión sobre este asunto. Un particular solicitó en febrero, al amparo de la Ley de Transparencia, “toda la información sobre cómo se filtran las informaciones desde el CIS hacia el ex vicepresidente Pablo Iglesias además del sesgo identitario en sus estudios haciéndolo con dinero público. Espero toda la información de las filtraciones que resultan a toda luz ilegales”.

El 18 de marzo, dos días después de que Tezanos compareciera en el Congreso, el Centro de Investigaciones Sociológicas dio respuesta por escrito a esa consulta.

En la respuesta, el organismo asegura que “al CIS no le consta la existencia de la filtración de información referida, en tanto en cuanto las referencias hechas por la persona mencionada son parciales y además inexactas”.

Además, añade que “el CIS no ha encontrado ninguna evidencia que pueda verificar tal imputación”.

El Centro de Investigaciones Sociológicas citaba las explicaciones que dio Pablo Iglesias en una entrevista en TV3:

-- “Tengo que decir, no puedo revelar mis fuentes obviamente, pero no fue Tezanos. Y mira que lo intenté. Estuve comiendo con él y le sonsaqué todo lo que pude, pero no soltó prenda. No me dio ningún dato que a mí me sirviera para hacer ninguna composición. Me dijo simplemente generalidades. Es extremadamente celoso con los datos del CIS. Pero, como muchos periodistas, como mucha gente que maneja información sobre encuestas, tuve otra fuente. Evidentemente no la voy a revelar, pero no fue no suelta ni prenda de la información que maneja”.

Es decir, que el CIS pasó de anunciar la apertura de una comisión de investigación, para determinar si había filtraciones, a decir que “no le consta la existencia de la filtración de información”, y entre medias apuntar que no se había podido determinar cómo pudo conocer Pablo Iglesias datos de la encuesta preelectoral de Castilla y León.