Confesiones del ‘arrepentido’ Carlos Fabra

Carlos Fabra, ex presidente de la Diputación de Castellón y del PP en la provincia, presenta sus memorias este viernes, 21 de diciembre. Un libro titulado: “Fabra: ¿y ahora qué?”. El político popular pasó cuatro años en la cárcel, de la que salió en abril de 2017, por defraudar a Hacienda.

El Chivato ha tenido acceso al contenido del libro de Fabra, que saldrá a la venta próximamente. “Quiero pedir perdón a los ciudadanos de Castellón por no haber atendido mis obligaciones fiscales con mayor esmero como era mi deber, especialmente por ser una persona pública”, declara Carlos Fabra en el texto.

Alejado ya de la política y del PP –de hecho, se le ha visto asistir a algún mitin de Vox-, Carlos Fabra también se despacha a gusto con Jesús Montesinos, el periodista que le hace las preguntas a las que él contesta.

Con unos políticos, Fabra se deshace en elogios. “Fue un político que podría haber optado a más. Es la persona más buena del mundo”: palabras dirigidas a Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana y del partido regional que dimitió en 2011 por el “caso Gürtel” y la polémica de los trajes. Fabra explica que Camps le ha llamado durante estos años que ha pasado tras entrar en la cárcel, algo que agradece.

De Eduardo Zaplana lamenta que “se enturbió nuestra relación cuando dejó la presidencia de la Generalitat y nombró a Francisco Camps: él quería seguir de presidente del partido. Y yo le dije que no podía haber una bicefalia (…). Estuvimos un tiempo distanciados, pero en el entierro de su hijo en Benidorm nos dimos un abrazo”. También lo define como un buen presidente.

En las páginas del libro que ha consultado El Chivato también hay espacio para duros reproches a otros miembros del PP. Por ejemplo, hacia Alberto Fabra, que fue alcalde de Castellón de la Plana y luego presidente de la Generalitat Valenciana. Le tilda de traidor, y de él y otros dice: “estos personajes tienen un talante moral y ético que pasa sólo por ellos mismos”.

“Alberto Fabra me debe todo políticamente, y luego si te he visto no me acuerdo”, lamenta Carlos Fabra, que denuncia que el trato de Alberto hacia él ha sido en alguna ocasión como “si de un apestado se tratara”.

Tampoco ahorra calificativos hacia Javier Moliner, actual presidente de la Diputación de Castellón. “Gran líder de cartón piedra”, lo define, y critica: “se va de forma precipitada [Moliner va a abandonar la política], aunque seguro que intentará cobrarse favores, porque no sabe hacer otra cosa”. Moliner hizo una gran ‘limpia’ en el PP provincial de Castellón para apartar a los fieles a Carlos Fabra.

Los calificativos dedicados a Miguel Barrachina, diputado en el Congreso y actual presidente del PP de la provincia de Castellón, son también duros: “Soplagaitas” y “trepa”.

“¿Por qué hay tanta corrupción en España?”: Carlos Fabra, para algunos uno de los símbolos de la corrupción durante algunos años en nuestro país, asegura que “existe la misma corrupción que en otros países europeos”, pero “aquí los partidos, con el afán de fagocitar al adversario, multiplican el efecto, aunque sea a base de mentiras y falsificando datos”.