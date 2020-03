“Tengo el Coronavirus”. “¿Es usted de Badajoz? No le podemos atender”

El número de personas que han contraído el coronavirus en España supera ya las 150 personas desde que la enfermedad ha comenzado a expandirse por Europa. Hace menos de una semana se produjo el primer contagio local, un sevillano de 62 años.

Según los datos del Ministerio de Sanidad, Madrid es la ciudad con mayor número de positivos: más de 40 hasta el momento. Una de las primeras medidas tomadas por la Consejería de Sanidad de Madrid para reforzar el servicio ha sido poner a disposición de los ciudadanos un teléfono gratuito para informarse sobre el virus.

Además, las llamadas recibidas a este número pueden derivarse a la Mesa de Coordinación del SUMMA 112 en el caso de que alguien tenga los síntomas propios del coronavirus para ser atendidos y realizar el test pertinente.

Pues bien, El Chivato ha podido comprobar cómo este protocolo no se ha aplicado a una joven de Badajoz, residente en Madrid. La chica llamó este martes al teléfono facilitado por las autoridades. Se encontraba con tos seca, fiebre alta y dificultades para respirar, síntomas asociados al Covid-19. Sin embargo, no ha sido atendida.

Primero tuvo que estar esperando varios minutos: nadie atendía el teléfono. Finalmente, su llamada fue derivada a los servicios del SUMMA. Después de explicarle su estado, la operadora le ha pedido a la enferma su DNI para comprobar que se encontraba en la base de datos de empadronamiento.

Tras constatar que su nombre no estaba en esa lista, al no haber realizado todavía el desplazamiento temporal de una comunidad a otra, desde el SUMMA le han informado de que no le podían atender: “No te podemos atender. Tampoco podemos hacerte el test si no estás empadronada en Madrid”.

“Tendrás que llamar a tu comunidad autónoma o ir a un centro de salud y hacer el desplazamiento para que podamos realizarte las pruebas” ha concluido la operadora.