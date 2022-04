El coronel que se ha quedado a las puertas de ir a la Embajada en Moscú

El Gobierno de Pedro Sánchez decidió el pasado día 5 expulsar de España a 27 diplomáticos rusos acreditados en nuestro país. Adoptó así una decisión en línea con las que estaban tomando otros países aliados, que en esos mismos días echaron a representantes rusos, entre acusaciones de espionaje y como represalia ante las denuncias de una supuesta matanza rusa de civiles ucranianos en Bucha.

Como es habitual en estos casos, el gobierno de Vladimir Putin respondió a la expulsión de sus diplomáticos, y ordenó salir de Rusia a una veintena de españoles destinados en la embajada en Moscú. Ni España ni Rusia han llegado a expulsar a los embajadores del otro país.

El Chivato ha podido saber que en círculos militares no ha pasado inadvertida la circunstancia de que la expulsión de españoles con acreditación diplomática en Rusia ha llegado justo cuando estaba pendiente el nombramiento de un cargo relevante: el agregado militar español en la embajada en Moscú.

En estas páginas se contó en febrero que el Ministerio había abierto el proceso para elegir a un coronel o capitán de Navío para la Agregaduría de Defensa en Rusia. No era un relevo previsto, pero el agregado militar en Moscú, el coronel de Tierra Carlos Serres , solicitó una excedencia para irse a trabajar al BBVA como jefe de Seguridad .

Fuentes militares señalaban hace semanas que el Ministerio de Defensa ya tenía seleccionado a un oficial para sustituir a Serres en Moscú. Aún no se había publicado el nombramiento, porque se estaba esperando a un requisito fundamental: que el gobierno de Putin concediera el plácet, es decir, que aceptara al nuevo agregado como personal con acreditación diplomática de España en Rusia.

Ahora, la decisión de Pedro Sánchez y el ministro José Manuel Albares de echar a 27 diplomáticos rusos, y la consecuencia expulsión de Rusia de 20 funcionarios españoles, ha dejado en el aire este nombramiento.

Entre algunos oficiales conocedores de estos movimientos señalan que no hay constancia de que el plácet haya llegado, y sobre todo, no han visto el nombramiento del nuevo agregado en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa. Al menos por ahora, el coronel elegido no ha sido enviado a Moscú.

Hay que añadir que también la Guardia Civil estaba buscando a un comandante para la Consejería de Interior de la Embajada de España en Rusia. El plazo de solicitudes se había cerrado, y poco después llegó la expulsión de representantes diplomáticos.