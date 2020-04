La demanda de información de los periodistas obliga a la Fiscalía a contar cuántas residencias se investigan

Los datos sobre el Covid-19 están mezclados, no son uniformes, no se ofrecen completos o ni siquiera se facilitan. Así, está sucediendo con la mayor parte de la información relacionada con la pandemia. Los medios se quejan continuamente de la falta de transparencia. No se conoce con exactitud el número de contagiados, tampoco el número de fallecidos reales por el coronavirus, ni cuántos ancianos han muerto en residencias sin recibir atención sanitaria.

Tampoco ha trascendido cuántas residencias están siendo investigadas por la Fiscalía en España. El fiscal del Tribunal Supremo Manuel Dolz mandó abrir una investigación a raíz de que la Unidad Militar de Emergencias (UME) encontrara ancianos muertos en sus camas que llevaban así varios días, o mayores abandonados en residencias de todo el territorio.

El pasado 1 de abril, la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, decidió cerrar estas diligencias argumentando que las investigaciones corresponden a las fiscalías territoriales, más cercanas a los lugares donde han ocurrido los hechos.

Desde ese momento se ha sabido que hay diligencias abiertas en la fiscalía de Castilla y León, en Cataluña y en Valladolid, por ejemplo, pero no se sabe ni cuántas, ni en qué zonas, ni mucho menos en qué residencias concretas se está investigando.

Toda esta información, solicitada reiteradamente por los periodistas a las correspondientes fiscalías, no se ha facilitado en semanas. Hasta que hace unos días, los profesionales hicieron una petición común de dichos datos a la Fiscalía General del Estado.

Cansados de no recibir esta información, los periodistas insistieron en el órgano central. La Fiscalía afirmó que no tenía cifras por provincias porque los datos “van variando”. Pero, finalmente, se ha comprometido a recabar toda la información para facilitarla de manera detallada este mismo viernes. Hay gran expectación por conocer estos datos.