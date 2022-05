El diputado que denuncia en dos folios las vulnerabilidades militares de Ceuta y Melilla

Las tensiones entre España y Marruecos se han convertido en algo recurrente. El episodio más grave y reciente tuvo como origen la estancia del líder del Frente Polisario en un hospital de La Rioja, y la avalancha masiva de miles de personas que desbordaron la frontera de Ceuta, en mayo de 2021.

Esos roces provocan que se lance con cierta frecuencia la pregunta de si España está preparada para un conflicto armado con Marruecos , concretamente para defender Ceuta y Melilla, incluso las Islas Canarias, de un posible ataque marroquí para anexionarse esos territorios. Esa opción la plantea incluso el ex JEMAD Fernando Alejandre en su libro ‘Rey servido y patria honrada’.

La invasión rusa de Ucrania forzó a Pedro Sánchez a anunciar un aumento del gasto público en Defensa, para no quedarse atrás respecto a lo que exige la OTAN a todos sus socios. Pero, según contó OKDiario , ese incremento del presupuesto militar no supondrá un rearme de las fuerzas desplegadas en Ceuta, Melilla y Canarias, en un gesto de Pedro Sánchez a Marruecos.

El Chivato ha comprobado que esa noticia ha provocado la reacción de un diputado del Congreso, Pablo Cambronero, ex miembro de Ciudadanos que ahora pertenece al Grupo Mixto. Cambronero ha presentado una pregunta parlamentaria para respuesta por escrito que llama la atención porque describe, con bastantes detalles, las supuestas vulnerabilidades militares que presentan las unidades del Ejército de Tierra en Ceuta y Melilla.

Este diputado alerta de que “en Ceuta y Melilla la guarnición no llega a una Brigada por ciudad, 2.000 militares por plaza (incluida Logística y Cuartel General)” encuadrados en varias “unidades tipo Batallón de maniobra/apoyo de fuegos”.

En cuanto a la Infantería, denuncia que en cada una de las ciudades autónomas sólo hay un tabor de Regulares y una bandera de la Legión. De esas unidades, señala varias carencias: que no tienen vehículos de combate de infantería pesados tipo Namera israelí de cadenas (60 t) para supervivencia en zona urbana, que “sólo la Legión está dotada del viejo BMR (15 t), de pobre potencia de fuego (ametralladora) y vulnerable a lanzagranadas”, y no cuenta con una “Compañía Especial de Infantería con capacidad, material y adiestramiento intermedio entre fusileros y operaciones especiales, necesaria por especialización del campo de batalla y limitada disponibilidad de apoyo de Operaciones Especiales”.

Añade que la Comandancia General de Melilla destaca una de las seis compañías de fusiles para proteger las islas y peñones de soberanía (Peñón de Alhucemas, Islas Chafarinas, Peñón de Vélez de la Gomera...), “debiendo ser reforzada ante crisis, traducido en reducción de efectivos de la ya reducida guarnición melillense”.

Sobre la Caballería, asegura este diputado en su pregunta parlamentaria que en cada ciudad hay sólo un regimiento “que realmente no sobrepasa en medios acorazados a un grupo (batallón)”. A eso se añade que cuenta con un número “insuficiente” de carros de combate Leopardo, “26 por ciudad”, que además son de una versión antigua y no cuentan con protección activa frente a armas contracarro, por lo que son vulnerables en ciudad.

También critica el tamaño reducido de los regimientos de Ingenieros (“regimiento de entidad batallón, sus distintas especialidades son insuficientes en ciudades aisladas”), que según Cambronero no disponen de Vehículos de Combate de Zapadores pesados para zona urbana. Reclama “una Compañía de fortificación especializada, al completo de efectivos y medios, ya que por características del área (sin margen para la maniobra) y reducida guarnición, la estrategia a priori será defensiva, debiendo fortificar con celeridad posiciones de tropas, blindados, armas y puestos de mando”.

Los regimientos de Artillería de Ceuta y Melilla cuentan con dos grupos cada uno. Pero en su caso los problemas son varios: la artillería de campaña sería “vulnerable” por su reducida área de despliegue, porque no dispone de obuses autopropulsados blindados, tiene alcance reducido para fuego de contrabatería y no posee lanzacohetes que sí tiene Marruecos; y en cuanto a la artillería antiaérea de corto alcance, “al menos Melilla necesita de medio alcance por su situación, no hay sistemas contra drones”. Marruecos está adquiriendo y desplegando drones y baterías antiaéreas cerca de Ceuta y Melilla.

El diputado que ha registrado la pregunta asegura que la información procede de diversos informes y de profesionales de los sectores implicados. Al Gobierno le requiere que explique si “la estructura orgánica, de material y personal descrita puede generar disuasión o defender Ceuta y Melilla en caso de un eventual ataque o tentativa de invasión”, y si “tiene previsto mejorar las capacidades y paliar las carencias operativas detalladas en las Ceuta y Melilla, con el anunciado incremento de gasto en defensa”.

Aunque el Ministerio de Defensa es muy reticente a dar datos sobre despliegues concretos, y más en lugares sensibles como Ceuta y Melilla, lo cierto es que en los últimos años el Ejército de Tierra ha tomado medidas para potenciar la autonomía de las unidades destacadas en ambas ciudades norteafricanas.