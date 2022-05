Diputados del PSOE se echan las manos a la cabeza con la guerra Robles-Bolaños

Enfado y cabreo sordo dentro del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados por la guerra interna en Moncloa entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. No se utilizan medias tintas sino expresiones bastantes gruesas. Un ejemplo: un diputado con galones y antigua responsabilidad en una importante comunidad autónoma no se anda por las ramas. “Se está haciendo como el culo” (sic), le contaba al Chivato estos días, para admitir después: “el PSOE no ha estado a la altura de las circunstancias”.

No es una opinión personal sino compartida por otros compañeros socialistas del hemiciclo, añadía. Creen que la imagen de partido que se está dando es “pésima” y no les beneficia porque “hay mucho desgaste en Moncloa y esto da alas a la derecha en la Cámara Baja”. Dentro de la formación, asegura, hay grandes críticas sobre el modo en el que se ha llevado este asunto. Una parte apoya que el CNI debe ser competencia de Robles pero otros prefieren que sea Bolaños el que lleve el timón.

“No es una destitución, es una sustitución”, dijo la ministra el pasado lunes en la comparecencia pública para anunciar el cese, según el BOE, de la exdirectora del CNI, Paz Esteban. La nueva dirigente de esta institución es Esperanza Casteleiro, mano derecha de Robles.

El PSOE quiere cerrar este tema ya y apartarlo, porque admiten que “no es un problema del día a día de los ciudadanos españoles”. Desde Ferraz no se han tomado cartas en el asunto porque “este tema se tiene que resolver en Moncloa”. Al Chivato le consta que algún ministro ya conoce la contundente opinión de estos diputados.