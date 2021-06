Los diputados quieren tirar de la lengua a los comisarios Villarejo y García Castaño

La ‘comisión Kitchen’ del Congreso de los Diputados, que investiga este supuesto caso de espionaje a Luis Bárcenas, baraja volver a citar a declarar al comisario Villarejo y al que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCOA) de la Policía Nacional, Enrique García Castaño.

Casi con toda seguridad, la comisión anunciará este martes que prolongará sus labores hasta finales de año, debido a la suspensión de la comparecencia de María Dolores de Cospedal. Trastocado el calendario y retrasadas hasta diciembre las citas de la que fue ministra de Defensa, de Jorge Fernández Díaz y de Mariano Rajoy, se abre ahora la posibilidad de citar a nuevos implicados en el caso.

Según ha podido saber El Chivato por fuentes cercanas a la ‘comisión Kitchen’, se está barajando la posibilidad de volver a llamar al ex comisario José Manuel Villarejo, que ya fue citado ante la comisión a finales de mayo, antes de que se suspendiera su comparecencia por orden judicial. Otro de los que pasarían por el Congreso sería el también ex comisario Enrique García Castaño. Castaño, que ya pasó anteriormente por la comisión detallando la operación de espionaje contra Bárcenas, ha colaborado en anteriores ocasiones con la justicia en relación con el mismo tema por lo que se espera que aporte más información sobre la operación.

El vídeo del día Las ejecuciones sobre viviendas habituales suben un 84%

hasta marzo

A las declaraciones de los comisarios se le sumarán las de Soraya Sáenz de Santamaría y Félix Sanz Roldán, ex director del CNI, al prosperar la petición de Vox en el Congreso de los Diputados. Este último será llamado a testificar a raíz de las últimas declaraciones de Villarejo en las que aseguraba que el Centro Nacional de Inteligencia estaba implicado en el espionaje al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. El comisario también aseguró que la ‘número dos’ de Rajoy habría estado al tanto de todo durante su vicepresidencia, aunque no aparezca mencionada en el sumario de la ‘operación Kitchen’.

La petición de Vox ha salido adelante con todos los partidos a favor… menos el PP, que sigue en la línea que ha marcado Pablo Casado de guardar silencio ante el curso de los acontecimientos.