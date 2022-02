La directora de la Guardia Civil sí gana más que su homólogo de la Policía Nacional

Policías nacionales y guardias civiles lideraron hace unos años una importante campaña para conseguir la “equiparación salarial” con los policías autonómicos, fijándose sobre todo en los Mossos d’Esquadra.

Denunciaban que no era justo que policías de distintos cuerpos cobraran distinto sueldo por hacer “el mismo trabajo”. La mayoría de asociaciones profesionales de la Guardia Civil y sindicatos de la Policía negociaron con el Ministerio del Interior, y consiguieron un acuerdo para mejorarles el sueldo.

Una vez ejecutado ese acuerdo casi en su totalidad -aunque algunos consideran que no se ha llevado a cabo una equiparación real ni total-, han resurgido las quejas entre guardias civiles, sobre todo de los empleos más bajos, que lamentan que cobran menos y tienen peores condiciones laborales que los policías nacionales.

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, trató de cortar esas quejas durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Senado el pasado mes de noviembre.

Gámez declaró: “En cuanto a retribuciones le debo decir que no nos podemos comparar con las de Policía Nacional. Yo sé que esto es algo que las asociaciones hacen habitualmente, comparar las retribuciones, sobre todo en el caso de aquellas que sean superiores en el cuerpo hermano, pero sepan ustedes que nuestro régimen y nuestras peculiaridades del servicio no las hacen comparables y, por lo tanto, no pueden ser equivalentes”.

Esas declaraciones indignaron a algunas asociaciones, como la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que denunció entonces que esas peculiaridades “no le impiden a la directora de la Guardia Civil estar por encima del resto de direcciones generales en la Administración, con un sueldo de 130.000 euros al año. Claro, para peculiaridades las suyas, ¿verdad? Mientras grita: ¡Viva la Guardia Civil!”.

El Chivato ha podido comprobar ahora que el Ministerio del Interior admite que, efectivamente, María Gámez cobra más que su homólogo, el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras.

El Portal de Transparencia de la Administración General del Estado recoge con periodicidad anual las retribuciones que cobran los altos cargos de los ministerios. Y recientemente ha publicado las “ Retribuciones para el año 2021 para el organismo Ministerio del Interior ”.

La tabla incluida permite comprobar que la directora general de la Guardia Civil percibió en 2021 una retribución de 130.099,46 euros, mientras que el director general de la Policía cobró 124.053,88 euros. Se trata, en ambos casos, de retribuciones anuales brutas.

En el sueldo de María Gámez se incluyen unos trienios que cobra como funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía.

En Interior, sólo el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, percibió un salario mayor que Gámez en 2021: 138.728,96 euros. Paradójicamente, el sueldo más bajo entre los altos cargos de Interior fue el del ministro Fernando Grande-Marlaska: 87.325,20 euros brutos.