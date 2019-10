Dolors Monserrat y Luis Garicano se pelean por ETA

El pasado miércoles se votó en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, presidida por Dolors Monserrat, una propuesta del grupo popular europeo (EPP) para poner en marcha una misión en España con el objetivo de esclarecer los 279 crímenes de ETA que están sin resolver.

Tanto los socialdemócratas europeos (PES) como el grupo al que pertenece Ciudadanos en Europa (Renew Europe) votaron en contra de esta misión. Una postura que provocó la redacción de un comunicado muy crítico por parte del PP.

Horas después, Cs contestaba con otra nota de prensa contundente contra Dolors Monserrat. En ella, se acusaba a la eurodiputada popular de vulnerar el secreto de las decisiones y el principio de neutralidad. Además, la formación intentaba desmentir que hubiera votado en contra esta propuesta alegando que no había ningún eurodiputado del partido naranja presente en esa reunión.

Fuentes del PP en Europa han explicado a El Chivato que, efectivamente, ningún eurodiputado de Cs presenció la reunión, pero sí había una representación de todos los grupos parlamentarios que conforman el Parlamento Europeo. Por tanto, había eurodiputados de Renew Europe en la votación.

Desde el PP explican que Ciudadanos debería haber coordinado a su grupo en el Parlamento Europeo, Renew Europe, para que votara a favor de la propuesta de investigación de los crímenes de ETA. Además, recuerdan que Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos, es el vicepresidente de este grupo parlamentario liberal, por lo tanto, tiene peso como para dar orden de que una propuesta así se apruebe.

Comparan el caso con la votación a favor del grupo parlamentario en el que está integrado Vox (ECR). Ningún eurodiputado de Vox pudo acudir a la reunión, pero se coordinaron para que el representante de ECR votara a favor de la propuesta.

Por otra parte, según las fuentes del PP consultadas, las acusaciones de vulnerar el secreto de las decisiones “no tienen sentido”, ya que todo lo que se habla en esa comisión luego se discute en el pleno y se termina haciendo público.

No obstante, desde el PP Europeo confirman a El Chivato que, en principio, no tienen pensado contestar con otra nota de prensa a Cs, ya que no le ven sentido a entrar en un cruce de declaraciones.