Duelo de generales de Podemos y de Vox

Las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid confirmaron la mala suerte del ex JEMAD José Julio Rodríguez en su carrera política. El general del Aire retirado iba en el puesto 11 de la lista de Unidas Podemos para el 4-M, y la candidatura sacó únicamente 10 diputados.

La retirada de Pablo Iglesias permitiría a José Julio Rodríguez conseguir el escaño. Sin embargo, en un tuit publicado la mañana posterior a las elecciones parecía apuntar que también él podría renunciar a recoger el acta de diputado:

-- “Un lujo haber compartido camino con @PabloIglesias, ejemplo de coherencia, generosidad y patriotismo. Seguiré haciendo política y luchando, desde la más humilde militancia, por un proyecto que sí merece la pena. Y convencido de que #SiSePuede”.

El Chivato ha podido comprobar que ese mensaje del ex JEMAD de Podemos ha sido el origen de una discusión, un auténtico duelo, con otro oficial general retirado de las Fuerzas Armadas, que en este caso dio el salto a la política con Vox.

Al tuit de José Julio Rodríguez respondió Antonio Budiño. Se trata de un general de División de Intendencia del Ejército de Tierra, también retirado. Budiño se presentó a las elecciones generales de 2019 como candidato de Vox al Congreso de los Diputados por Pontevedra, pero no consiguió ser elegido. Además, firmó uno de los manifiestos de militares retirados dirigidos al rey en los que se criticaba con dureza al Gobierno PSOE-Podemos.

“Es Vd un renegado”, le espetó el general retirado Budiño al general (también retirado) Rodríguez, y continuó criticándole: “Pero claro, si ese es su ejemplo [se refiere a la alabanza a Pablo Iglesias] ¿Qué otra cosa se puede esperar de usted? Lamento mucho haber estado una etapa de mi vida ‘a sus órdenes’. Yo fui, soy y siempre seré fiel y leal a lo que un día juré ‘besando con unción mi Bandera’: ¡Usted, NO!”.

El ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa no pasó por alto la andanada del general de Vox: “Mi general, no he renegado de nada. Eso sí, tras leer detenidamente su TL, tengo muy diferentes posiciones políticas de las suyas. Saludos”.

A partir de ahí, ambos generales se enzarzaron en un duelo dialéctico en Twitter. El general de División Budiño le agradeció al ex JEMAD haber leído sus tuits, y añadió “usted sabe que miente. Mis ideas políticas me permiten mantener mis ideales y principios de antaño, las suyas no. Así que me reafirmo: o usted era un renegado cuando vestía de uniforme o lo es ahora ¿O fue antes y ahora? Disfrute de su escaño”.

José Julio Rodríguez se dirigió de nuevo a Antonio Budiño como “mi general”: “Yo nunca le llamaré mentiroso y me quedo con lo que dice en su perfil, ‘intolerante con las faltas de educación y respeto’. Que se cumpla”.

El general de Vox (que en la escala se sitúa dos empleos por debajo de un general del Aire como Rodríguez) contraatacó: “Para estar en ese partido tan beligerante, le percibo muy sensible de piel. Su ‘jefe’ me llama ‘fascista’ entre otras ‘lindezas’ y yo no me quejo. Si yo le digo que miente, pues rebátamelo usted y listo. Pero ponerse en plan víctima, pues no le pega nada. Qué quiere que le diga”.

Quien fuera jefe de gabinete de Pablo Iglesias en la Vicepresidencia Segunda del Gobierno tiró de ironía y trató de zanjar el intercambio de golpes: “Sí, mi general. Soy sensible ‘a la educación y al respeto’, como usted dice, y como trato de mostrarle. Un placer y buenas tardes”.

El general Budiño cerró el duelo con otro ataque: “Me alegro de leer eso, lástima que su labor desde el gabinete del Sr Iglesias no haya fructificado en inculcar esas ‘sensibilidades de educación y respeto’ a su partido en general y al Sr Iglesias en particular. Agradecido por la conversación, yo también le deseo una buena tarde”.