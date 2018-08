El pasado 2 de agosto, el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, destituyó al coronel Manuel Sánchez Corbí como jefe de la Unidad Central Operativa del Instituto Armado por “pérdida de confianza”.

La decisión se adoptó apenas unos días después de que se difundiera una circular interna, firmada por el propio Corbí, en la que anunciaba que la UCO suspendía sus actividades al quedarse “sin fondos reservados”. Una comunicación, filtrada a los medios, que provocó una gran marejada dentro del Ministerio y desveló la existencia de una guerra entre Generales del Cuerpo e Interior.

Altos mandos del Instituto Armado acusaron entonces al Gobierno de hacer caer al máximo responsable de las investigaciones contra el PSOE en la Comunidad Valenciana, mientras que desde el Ejecutivo se aseguraba que veteranos generales de la Guardia Civil la habían tomado con Marlaska y su equipo por recuperar la figura del DAO.

Pues bien. Según le cuentan a El Chivato, el director general del Instituto Armado, Félix Azón, ha respaldado en privado y una vez calmados los ánimos la decisión de destituir a Corbí por parte de Interior.

Fuentes de su entorno más próximo explican que el ex jefe de la UCO no se puso en contacto, en ningún momento, con la Dirección General de la Guardia Civil para solicitar más fondos, por lo que “su afirmación de que no había dinero no partió de nosotros”. Además, “tampoco avisó que iba a escribir lo que escribió...”.

Por otra parte, desde el gabinete de Azón recuerdan que el mando de la Unidad Central Operativa es otro “cargo de confianza”, que designa el Gobierno de turno. Y añade: “Sánchez Corbí iba a salir sí o sí. Él lo sabía y quizá trató de hacer ruido antes de su marcha”.

Por todo ello, el director general y sus colaboradores más próximos no tienen ninguna duda y afirman con contundencia: “El jefe de la UCO está bien echado”.