Los empresarios se preguntan cuántos impuestos paga Nadia Calviño

La ministra de Economía, Nadia Calviño, lleva días insistiendo en que, a su juicio, “si hay un momento en el que toca subir impuestos es ahora”. Defiende que el crecimiento económico actual es “robusto y favorable”, por lo que “es la hora de hacer esos cambios”.

Esta “obsesión” con incrementar la presión fiscal en España, especialmente a las grandes empresas y a las rentas más altas, está comenzando a “irritar” a destacados ejecutivos. Incluso a algunos altos directivos de compañías del IBEX-35.

“Lo dice una ministra de la que no sabemos los impuestos que paga”, le ha podido escuchar El Chivato estos días a un dirigente empresarial, visiblemente enfadado por la “demonización” que está haciendo el Gobierno sobre todo de la banca.

Critican que la declaración de bienes de la titular de Economía no sea pública. No está obligada a ese ejercicio de transparencia porque no forma parte del Congreso de los Diputados ni tiene cargo en el PSOE. “Y gracias a eso, no sabemos cuál es su patrimonio o sus rentas... y está todo el día hablando de subir impuestos”, se quejan.

Las únicas declaraciones de bienes de los ministros de Pedro Sánchez que ya son públicas son las de aquellos que han sido diputados como José Luis Ábalos (Fomento), Margarita Robles (Defensa) o Meritxell Batet (Política Territorial); o de quienes formaron parte de ejecutivos regionales como la titular de Hacienda, María Jesús Montero.

Otros directivos del IBEX, a los que ha podido escuchar también El Chivato, aluden además al pasado de Calviño como alta funcionaria de la Unión Europea.

Por esa condición, “se ha acogido a normativas laborales independientes de los estados, que gozan de un estatus tributario por lo general mucho más favorable que el de sus respectivos países de origen”, explican. “Y ahora, viene aquí a hablar de subir los impuestos...”, le reprochan.