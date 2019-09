El enfado de Manu Carreño con el hermano de Sergio Ramos

Amazon Prime Video estrena este viernes su serie documental más esperada: ‘En el corazón de Sergio Ramos’. Para calentar motores, el pasado martes tuvo lugar la prémiere, a la que acudieron rostros conocidos del mundo del fútbol y el Real Madrid como Luca Modric, Zinedine Zidane y Florentino Pérez.

Fueron muchos los periodistas interesados en cubrir el acto y no sólo para hablar con el futbolista, sino también con otros protagonistas del documental. Uno de los más solicitados era René Ramos, hermano y representante del capitán del Real Madrid.

Durante el photocall del acto, René Ramos respondió a preguntas no sólo sobre el documental del futbolista, sino también sobre la renovación del defensa del equipo blanco. “Está más encaminada de lo que parece. Espero que se retire en el Real Madrid. Siempre ha sido su deseo y el del club”, señaló.

Es bien sabido que el reconocido agente del defensa merengue se ha trabajado mucho durante estos años las relaciones con los periodistas más influyentes, sobre todo del mundo del deporte. Sin embargo, ese día, al parecer, no quiso atender a todos.

Según ha podido escuchar El Chivato, Manu Carreño, presentador de ‘El Larguero’ en la Cadena SER y de ‘Deportes Cuatro, llamó el día del estreno a René Ramos para obtener unas declaraciones con motivo del documental del futbolista.

Pero René Ramos no le cogió el teléfono al periodista. Al no poder contactar con él, Carreño se agarró un importante enfado –confirman desde su entorno: quería cubrir la gran noticia deportiva del día pero no pudo ser.